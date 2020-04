Coronavirus, Amedeo Minghi in ospedale: «Ho la mascherina, ma non sono contagiato»

Amedeo Minghi ricoverato in ospedale. Il cantante ha pubblicato un video in diretta dal suo profilo Facebook per fare un saluto ai suoi fan, che ritrova dopo un periodo di assenza sui social. Minghi indossa una mascherina, dettaglio che ha tratto in inganno qualcuno e costretto il cantante a specificare: «Non sono ricoverato per il coronavirus, la indosso solo come precauzione e perché è obbligatorio farlo».

L'intento del cantante, infatti, non era di annunciare di essere risultato positivo al Covid-19, ma solo quello di ricongiungersi all'affetto di quanti lo seguono su Facebook: «E' un grande piacere stare di nuovo insieme su questa pagina che avete sempre amato, una pagina bella, con tante storie bellissime». E in un secondo video in diretta Minghi è stato costretto a specificare che i suoi problemi di salute sono di altra natura.



Grandissimo l'affetto dei fan, che gli augurano una pronta guarigione.

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA