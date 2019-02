Corona, collaboratore denunciato: aveva una pistola rubata. Ma lui lo scarica: «Solo un fan»

Per i carabinieri è un collaboratore di Fabrizio Corona , ma l'entourage di quest'ultimo nega: per loro è solo un fan. Un uomo di 44 anni, imprenditore napoletano, è stato denunciato dai carabinieri a Milano per possesso di di una pistola e per la ricettazione dell'arma, rubata a Napoli nel 2010: l'uomo si trovava nell'area del boschetto della droga a Rogoredo, Milano, dove è stato aggredito e dove ieri si trovava anche lo stesso Corona, come confermato dai carabinieri e dalle stories su Instagram dell'ex paparazzo dei vip, che stava girando un servizio giornalistico.



Ieri pomeriggio infatti anche lo stesso Corona era a Rogoredo, per realizzare un nuovo video sulla piazza di spaccio dopo l'aggressione subita due mesi fa. Ma l'entourage di Corona avrebbe preso le distanze dall'uomo, definendolo soltanto un fan: tuttavia, sempre per i carabinieri, il 44enne è invece legato a Fabrizio per un gemellaggio tra i loro brand di vestiti.



ARMATO E INSANGUINATO L'uomo intorno alle 18 di ieri è stato segnalato ai carabinieri da una passante, che diceva di aver visto una persona armata di una pistola e col volto insanguinato: i militari lo hanno trovato in via Sant'Arialdo sulle scale, e alla loro vista, senza opporre resistenza, ha poggiato l'arma per terra spiegando di essere stato aggredito da alcuni tossicodipendenti della zona mentre era intento a realizzare un servizio giornalistico. Ha raccontato che i suoi aggressori gli avrebbero rubato la telecamera (è riuscito però e conservare un registratore) e di aver strappato la pistola dalle loro mani: questi ultimi lo hanno ferito al naso.

