Conte annulla il videomessaggio a Domenica In: «No alle polemiche». Mara Venier: «Mi sarebbe piaciuto»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di annullare il videomessaggio per l'inizio dell'anno scolastico che avrebbe dovuto essere trasmesso domenica nel corso della prima puntata di Domenica In su Raiuno. A quanto si apprende l'invito era stato rivolto al premier dalla conduttrice Mara Venier ma Conte avrebbe preferito declinare per evitare che la scuola divenuti occasione di polemiche.

Una risposta alle reazioni giunte nelle scorse ore dall'opposizione con Giorgia Meloni che lo aveva definito «scandaloso, come in Corea del Nord», e Matteo Salvini che aveva chiesto di avere lo stesso spazio del premier nel corso della stessa trasmissione.

MARA VENIER: «MI SAREBBE PIACIUTO» «Mi sarebbe piaciuto che il Presidente del Consiglio mandasse un augurio agli studenti e agli insegnanti per la ripresa di lunedì del nuovo anno scolastico. Era un'idea in corso ma il Presidente Conte ha preferito declinare la registrazione del videomessaggio per evitare che la scuola diventi occasione di polemiche... E allora il buon rientro a scuola lo farà la zia Mara». È quanto si legge in una nota di Mara Venier, in merito alla prima puntata di Domenica In.

