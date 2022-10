Enzo Gragnaniello, malore dopo il concerto: il musicista ricoverato in terapia intensiva

Grande spavento per Enzo Gragnaniello. Dopo il concerto a Camigliano, nel Casertano, il chitarrista napoletano si è sentito male ed è stato ricoverato d'urgenza all'Ospedale di Caserta per una crisi cardiaca.

Enzo Gragnaniello, malore dopo il concerto

Gragnaniello aveva appena finito l'esibizione con la sua band in piazza Kennedy a Camigliano, e stava salutando il pubblico, quando si è accasciato a terra per un malore davanti a fan e addetti ai lavori. Allertati i soccorsi, si è dovuto attendere diverso tempo prima dell'arrivo dell'ambulanza, che ha dovuto farsi largo, con non poche difficoltà, tra le bancherelle e le persone accalcate.

Una volta arrivata sul posto l'ambulanza, l'artista è stato caricato sul mezzo di emergenza e condotto in ospedale, dove attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva. Per il momento la situazione sembra essersi stabilizzata, ma il cantautore resterà in osservazione ancora per qualche giorno, prima di fare ritorno a casa.