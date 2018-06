Cremonini in concerto: tutto pronto, ecco i posteggi e cosa non va fatto

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - Tutto pronto per il concerto dia Lignano. Alla luce dei criteri adottati per il concerto di Vasco Rossi, che hanno ottenuto buoni risultati in termini di, il Comune informa che anche per questo spettacolo saranno seguite le identiche misure a tutela di tutti, per il regolare svolgimento del concerto, previsto per venerdì 15 giugno.Nel parcheggio delloc'è divieto di sosta degli autoveicoli perchè l'area serve per l'afflusso e il deflusso delle persone. Sono disponibili altre aree per il parcheggio degli autoveicoli. Eccole:della discoteca Mr Charlie all’entrata di Lignano; area del mercato adiacente lo stadio Teghil con ingresso da Viale Europa; parcheggio del luna park accessibile da viale Europa; parcheggio dell’area del cimitero comunale accessibile da via Lovato; parcheggio della discoteca Ca’ Margherita accessibile da via Alzaia; parcheggio Luna Blu accessibile da via dello Stadio; parcheggio multipiano Parkint accessibile da via Amaranto, oltre al parcheggio del Parco Zoo accessibile da via Scerbanenco in zona Riviera e parcheggio ex distributore accessibile da Lungomare Kechler.Oltre a queste aree, sarà permessa la sosta degli autoveicoli anche lungo le strade di via San Giuliano, Strada del Pantanel e via Alzaia, la cui viabilità risulta modificata. Sono previsti per il traffico urbano ulteriori mezzi pubblici messi a disposizione dalla Saf che ha predisposto un servizio urbano speciale per il concerto di Cremonini, per agevolare l’accessibilità al pubblico fino a mezzanotte e mezza, con linea urbana A2 dedicata, con fermata “736 Acquasplash” per stadio Teghil.Per agevolare e velocizzare i controlli all’ingresso dello stadio, il Comune ricorda, come da apposita ordinanza sindacale, che è vietata, nel perimetro tra Villaggio Europa, Viale Europa (nel tratto compreso tra via della Vigna e via San Giuliano), via San Giuliano e via della Vigna, la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitore di vetro o in lattina da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di; la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina da parte delle attività temporanee autorizzate connesse all’organizzazione del concerto; la vendita di qualsiasi bevanda in vetro o in lattina da parte degli esercizi commerciali e artigianali; non si possono portare, su aree pubbliche o private a uso pubblico, bevande o contenitori di vetro e in lattina.Il Comune ricorda che all’ingresso dell’area del concerto sono previste, da parte delle forze dell’ordine e degli addetti alla sicurezza, delle misure di controllo cone apertura di borse e zaini; per questo motivo si consiglia di portare poche cose con sé, quelle strettamente necessarie. È vietata, naturalmente, l’attività di