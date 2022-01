Concerto di Capodanno a Vienna diretta live streaming adesso Dirige il maestro Barenboim

Daniel Barenboin è il direttore d'orchestra argentino-israeliano che dirige il Concerto di Capodanno dal Musikverein di Vienna oggi alle 13.30 con la diretta live streaming che inizierà alle 11.30. Il maestro Barenboim, che nel 2022 compirà ottant'anni, non dirigeva il tradizionale e festoso appuntamento con i Wiener Philharmoniker dal 2014. Per l'occasione, oltre ai valzer e alle polke della famiglia Strauss, proporrà anche brani di Carl Michael Ziehrer e Joseph Hellmesberger Jr. alla loro prima esecuzione all'interno di un Concerto di Capodanno da Vienna.

Qui la diretta radio

Qui la diretta streaming del concerto da Vienna dalle 11.30

Il programma 2022

Prima parte

Josef Strauss Phoenix marzo. op.105 *

Ali di Johann Strauss Phoenix. Valzer, op.125

Josef Strauss La sirena. Polka mazur, op.248 *

Joseph Hellmesberger Piccolo Anzeiger. Galoppo, op.4

Foglie di mattina di Johann Strauss. Valzer, op.279

Piccola cronaca di Eduard Strauss. Polka veloce, op.128 *

Second parte

Johann Strauss Ouverture a Die Fledermaus

Polka champagne di Johann Strauss. Scherzo musicale, op.211

I nottambuli di Carl Michael Ziehrer. Valzer, op.466 *

Johann Strauss marzo persiano. op.289

Johann Strauss Le mille e una notte. Valzer, op.346

Eduard Strauss saluti a Praga. Polka francese, op.144

Joseph Hellmesberger Brownies. Pezzo del personaggio *

Josef Strauss Ninfa Polka. (Polka francese), op.50 *

Josef Strauss suoni delle sfere. Valzer, op.235

* Prime esecuzioni al concerto di Capodanno da parte dei Wiener Phiharmoniker

Il concerto sarà trasmesso alle 13.30 in prima visione su Rai2 e in replica su Rai5 alle 21.15.

Venezia

È il direttore d'orchestra italiano Fabio Luisi il protagonista del tradizionale Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia che Rai Cultura propone in diretta su Rai1 oggi alle 12.25, e in replica su Rai5 alle 18. Accanto a Luisi, due tra le più apprezzate voci di oggi: quella del soprano sudafricano Pretty Yende e quella del tenore americano Bryan Jadge. Il Coro è quello del Teatro La Fenice, istruito da Alfonso Caiani, mentre gli interventi di danza sono affidati alla compagnia Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, impegnata nelle coreografie di Diego Tortelli che accompagnano la ripresa del concerto, girate in luoghi di grande suggestione, come il Labirinto Borges di Fondazione Cini, le installazioni di Achim Menges e di Tumo alla Biennale, e Palazzo Grassi - Pinault Collection. In programma una scelta di celebri brani tratti dal grande repertorio operistico, con pagine sinfoniche dalla Traviata di Verdi e dal Lohengrin di Wagner, e cori dalla Gioconda di Ponchielli, dal Trovatore, dalla Traviata e dal Nabucco di Verdi. Pretty Yende interpreta pagine come «Je veux vivre dans le reve» da Romeo et Juliette di Gounod e «Una voce poco fa» dal Barbiere di Siviglia di Rossini; Brian Jadge canta «Vesti la giubba» dai Pagliacci di Leoncavallo e «Nessun dorma» da Turandot di Puccini. In chiusura, il grandioso finale di Turandot «Padre augusto» e, come da tradizione, il brindisi «Libiam nè lieti calici», ancora dalla Traviata, per augurare un felice a