I Coma Cose pubblicano il video de "La Resistenza", fan in delirio: «Lottiamo per la libertà»

Il video del brano "La Resistenza", secondo singolo tratto dal nuovo album dei Coma Cose, "Un meraviglioso modo di salvarsi", è disponibile su YouTube da oggi, giovedì 17 novembre. Il videoclip è stato ideato e diretto dagli stessi California e Fausto.

"La Resistenza", il video

Il video della canzone "La Resistenza", racconta il dialogo tra artista e pubblico. Era proprio questo lo scopo del videoclip e cioè raccontare lo scambio di emozioni ed energia che avviene tra chi si esibisce e chi ascolta.

I Coma Cose vengono ripresi mentre dialogano con la folla che li circonda durante l’esibizione. Un legame che si fa ancora più forte e profondo nella seconda parte del video, interamente dedicata alle testimonianze dei fan.

Il racconto dei Coma Cose

California e Fausto volevano raccontare il rapporto profondo che si instaura tra loro e i fan: uno scambio di energia continuo che il duo spiega così: «Il video de "La Resistenza" è un piccolo esperimento sociale. Ci siamo incontrati con 50 di voi ai piedi di un palco per registrare il video di questo brano prima che fosse pubblicato. L’emozione più forte è stato vedervi cantarlo a memoria dopo 2 take…come fosse sempre stato vostro». I Coma Cose continuano dicendo: «Abbiamo chiesto, a chi volesse, di lasciare una testimonianza e forse è proprio questa parte che dà senso a tutto il video, rende vera la canzone. "La Resistenza" è una condizione ormai di fatto, non ha senso chiedersi se si sta resistendo, ma a che cosa, accettandosi e continuando a lottare per la propria libertà».