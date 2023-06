Coldplay, scaletta concerti Napoli e Milano: apre "Higher Power", poco prima del finale "Fix You"

L'attesa è finita, i Coldplay tornano in Italia con ben sei date negli stadi. Le prime due a Napoli, il 21 e 22 giugno al Diego Armando Maradona, prima di spostarsi a Milano per i live a San Siro del 25, 26, 28 e 29 giugno. Ad aprire il concerto in entrambe le città saranno gli scozzesi Chvrches, più due italiane: a Napoli si esibirà Laila Al Habash, cantautrice di origini palestinesi dell’indie underground romano, a Milano invece Mara Sattei, reduce dalla partecipazione all'ultimo festival di Sanremo.

Coldplay a Napoli, Chris Martin a cena da Sorbillo (con pizza dedicata) poi a passeggio sul lungomare

Coldplay, scaletta concerti Napoli e Milano

Ecco la scaletta dell'ultimo concerto prima di Napoli, quello del 7 giugno al Millennium Stadium di Cardiff, che verosimilmente vedremo anche nelle date italiane:

Higher Power

Adventure of a lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the weekend

Charlie Brown (Martin in solo piano, con fan sul palco)

In my place

Yellow

Human heart

People of the pride

Clocks

Infinity sign

Something just like this (brano dei Coldplay con The Chainsmokers, con la voce di Martin preregistrata e lui ad esibirsi nel linguaggio dei segni)

Midnight

My universe (brano dei Coldplay con i BTS)

A sky full of stars

Don't panic

Dakota (cover degli Stereophonics con Kelly Jones sul palco)

Humankind

Fix you

Biutyful

Napoli, corse della metro straordinarie per i concerti

Corse metropolitane straordinarie dopo i concerti dei Coldplay in programma nei giorni mercoledì 21 e giovedì 22 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Sarà ammesso, si legge in una nota, a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Data la portata degli eventi è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello. Tutti i biglietti metropolitani acquistati su App e self-service, a prescindere dall'orario selezionato, saranno validi anche per le corse straordinarie. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta in via eccezionale fino all'1 di notte, mentre la fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 21 fino al termine dell'evento per entrambi i giorni.