George Clooney vittima di un incidente stradale in Sardegna:

Lo rivela il settimanale "Chi". L'attore, che si trova sull'isola per girare la serie tv "Catch 22" di cui è regista, stava percorrendo la strada statale in località Costa Corallina, in provincia di Olbia, poco dopo essere uscito dal suo albergo quando il suo scooter si è scontrato con un camioncino.



George Cloneey è stato sottoposto a una tac che non ha riscontrato lesioni, ma solo un lieve trauma ad un ginocchio. Clooney, che è stato già dimesso e ha già lasciato il pronto soccorso a bordo di uno dei van della produzione, è stato travolto da un'auto davanti all'ingresso dell'hotel in cui ha alloggiato. L'automobilista che lo ha investito ha prestato i primi soccorsi all'attore, fino all'arrivo dell'équipe medica del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stato trasportato inmentre la polizia stradale sta verificando la dinamica dell'incidente.