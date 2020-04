Morto il regista Claudio Risi, figlio di Dino e fratello di Marco: aveva 71 anni

E' morto stamattina in un ospedale romano il regista Claudio Risi, figlio di Dino e fratello di Marco. Nato a Berna il 12 novembre del 1948, aveva 71 anni. Nel 1972 è aiuto regista prima di Mario Monicelli in “Vogliamo i colonnelli” e poi di Carlo Di Palma in “Teresa la ladra”. Dal 1974 al 1984, sarà sempre aiuto regista del padre in una decina di film, a partire da “Profumo di donna” fino a “Dagobert”.

Sempre per il padre lavora anche come montatore per “Il commissario Lo Gatto” (1986), mentre per il fratello Marci in “Tre mogli” (2001). Esordisce alla regia a metà anni ottanta con “Windsurf - Il vento nelle mani” e il televisivo “Yesterday - Vacanze al mare”. Tra i suoi lavori più famosi le tre stagioni della serie televisiva “I ragazzi della 3 C”, che gli valgono per due volte (nel 1987 e nel 1988) il Telegatto per il miglior telefilm italiano. Nel 2005 aveva firmato insieme al padre il documentario Rudolf Nureyev alla Scala e aveva poi diretti cinepanettoni come “Matrimonio alle Bahamas” (2007) e “Matrimonio a Parigi” (2011).

