Baglioni contro Salvini sui migranti, il direttore di Rai Uno lo "boccia": «Mai più a Sanremo»

«Se la situazione non fosse drammatica, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone, siamo alla farsa», aveva dichiarato ieri Baglioni, attaccando il vicepremier Matteo Salvini e scatenando l'imbarazzo tra i vertici Rai.

«Il direttore di Rai1 minaccia a mezzo stampa il conduttore della principale trasmissione di Rai1 e della Rai, Sanremo, ma dalla commissione di Vigilanza arriva solo un silenzio tombale. Il presidente Barachini è ancora in ferie? Come fa a non dire nulla di fronte ad una vergogna così enorme?», dichiarano Michele Anzaldi e Alessia Morani.

Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non riconfermare Baglioni per i prossimi Festival di Sanremo: «Mai più all'Ariston se ci sono io», avrebbe detto.«Baglioni? Canta che ti passa, lascia che di sicurezza, immigrazione e terrorismo si occupi chi ha il diritto e il dovere di farlo», aveva poi replicato Salvini.Ma le dichiarazioni non sarebbero passate inosservate. E ora contro la De Santis insorgono i deputati del Pd: