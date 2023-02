Claudio Baglioni critica Sanremo 2023, frecciatina ad Amadeus? «Le canzoni diventano contorno». La frase che fa discutere il web

Sanremo 2023 si è da poco concluso ma si continua a parlare solo del Festival. Tra applausi e complimenti non sono poche le critiche che piovono sull'ultima edizione della kermesse della canzone italiana, firmata per la quarta volta da Amadeus. A commentare ora il Festival è sceso in campo anche Claudio Baglioni, direttore artistico della competizione canora negli anni 2018 e 2019. Ha voluto dire la sua il cantautore che ha lasciato un'intervista al Tg1 per presentare i suoi prossimi concerti. «Non l'ho potuto vedere, sono in tour nei teatri lirici, quest'anno e anche l'anno scorso tutte le sere ero impegnato». Baglioni ha poi sottolineato: «Ne ho sentito parlare molto, avendo fatto per due anni il direttore artistico so quanto difficile è questo mestiere. In ogni caso, Sanremo è un fenomeno, credo ce ne siano pochi al mondo».

Claudio Baglioni commenta il Festival al Tg1

Nonostante non lo abbia seguito in diretta, Claudio Baglioni ha dato la sua opinione, da esperto, sul Sanremo appena concluso. «Probabilmente, in certe occasioni, le canzoni diventano un contorno del contorno. Forse si potrebbe riequilibrare, forse si potrebbe mettere accanto a Sanremo un piccolo festival delle musiche, alla stessa stregua del festival del cinema o di opere letterarie». frecciatina ad Amadeus? Certo il nome di Ama, Baglioni non lo ha mai fatto, ma sopo il cantante di Signora Lia, solo Amadeus è stato direttore artistico.

La frase che sta facendo discutere

L'ironia social si è scatenata dopo queste dichiarazioni. Tanti hanno scritto di non ricordare tutte le canzoni dei due festival targati Baglioni, se non quelle che hanno trovato successo e sono soprattutto del 2019. Soldi di Mahmood che ha vinto e I tuoi particolari di Ultimo per citarne due.

Claudio Baglioni critica il festival al tg1 dicendo che le canzoni sono diventate un contorno quando dovrebbero essere protagoniste. Certo perché quando lo ha presentato lui era: 3 ore di autoconcerto e 1 ora tutti e 28 i cantanti. Ma perché non tace? — Patry (@Patry_P_) February 15, 2023

L'ironia del web

Ma su Twitter i cinguettii sono contro Baglioni e i suoi festival. A finire sotto accusa sono proprio le scelte che il cantante fece in quelle edizioni. «3 ore di autoconcerto e 1 ora tutti e 28 i cantanti», si legge in un tweet e ancora «Ah io comunque dei 2 Sanremo di Baglioni non ricordo un cantante barra una canzone oltre i podi».