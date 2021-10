Claudia Gerini a Domenica In: «Mia figlia Rosa ha scelto la mia strada». Ecco in quali film ha già recitato

Ospite a Domenica In Claudia Gerini parla a Mara Venier delle sue due figlie Rosa e Linda nate dalle relazioni con Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione. «Mia figlia ha scelto la mia setessa strada», dice l'attrice nel Salotto di Domenica In.

Claudia Gerini compirà 50 anni il prossimo 18 dicembre, per il suo compleanno l'attrice, come ha raccontato in un a recente intervista a Il Messaggero, ha deciso di farsi un regalo «bomba»: il debutto nella regia. L'11 ottobre l'attrice comincerà a Roma le riprese di Tapis Roulant. «Sono emozionatissima», ha dichiarato. Ma a ripercorrere le orme di una carriera straordinaria è ora sua figlia Rosa Enginoli nata nel 2004 dal matrimonio l'imprenditore Alesssandro Enginoli, mentre la secondogenita Linda è venuta alla luce nel 2009 dal legame con il cantente dei Tiromancino.

Bellissima, occhi chiari e capelli fluenti la figlia maggiore di Claudia Gerini vanta già diversi ruoli nel mondo del cinema. La giovane è stata tra i protagonisti della fiction “L’Aquila - Grandi Promesse”, andata in onda su Rai1. Il suo eesordio come attrice risale al 2013, a nove anni, nel film di Fausto Brizzi “Indovina chi viene a Natale”, interpretando proprio la figlia della Gerini.

