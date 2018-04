Classe di Ferro, 30 anni dopo: ecco come sono gli attori oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ve li ricordate Antonio Scibetta e Giampiero Montini? Se avete più di 40 anni sapete di cosa stiamo parlando.La serie tv si chiamava "Classe di Ferro", andò in onda su Italia 1 dall'89 al 91, e i giovani militari alle prese con scherzi e risate erano interpretati da Giampiero Ingrassia e Massimo Reale.Quasi 30 anni dopo i due attori pubblicano una foto che li ritrae insieme: «Classe di ferro trent’anni dopo, Scibetta e Montini si rincontrano per caso?». Che ci sia il progetto di tornare a lavorare insieme?Certo è che per quegli anni Classe di Ferro fu davvero un successo tv. La sigla della trasmissione (Asso) era cantata da Jovanotti. Stabilì il record di ascolti il 1º dicembre 1989 con 5.851.000 spettatori, pari al 20,93% di share. La sigla della seconda serie (Helela) è invece cantata da Adriano Pappalardo.