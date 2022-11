Morto il fondatore e chitarrista dei Clash, Keith Levene aveva 65 anni

Keith Levene, membro fondatore dei Clash e poi chitarrista dei Public Image Ltd, è morto all'età di 65 anni . A dare notizia un suo caro amico. È stato uno dei chitarristi più influenti di tutti i tempi. Levene ha fondato The Clash con Mick Jones negli anni '70, ma se n'è andato prima che avessero successo. Si è poi unito ai Public Image Limited, la band post-punk fondata da John Lydon dopo che aveva lasciato i Sex Pistols.

Hammond ha detto che il suo amico aveva un cancro al fegato da due anni, ma la sua morte era stata inaspettata. "Aveva così tanti progetti - c'erano così tante cose che stava facendo", ha detto Hammond. Levene aveva appena completato un libro su Public Image Limited, scritto insieme ad Hammond, e aveva lavorato alla musica per accompagnarlo.

