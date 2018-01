Cinquanta sfumature di rosso: online i primi trailer

di Giacomo Perra

Il conto alla rovescia è appena cominciato: ancora un mesetto e, poi, l’8 febbraio, Cinquanta sfumature di rosso, terzo e conclusivo capitolo della trilogia cinematografica tratta dai romanzi della scrittrice inglese E. L. James, inizierà a invadere le sale di mezzo mondo.In attesa di quel giorno, già da oggi, comunque, per tutti i fanatici della saga (ma anche per i curiosi) è disponibile il trailer della pellicola, che, come al solito, vedrà protagonisti Dakota Johnson nel ruolo di Anastasia Steele, e Jamie Dornan in quello dell’enigmatico e affascinante Christian Grey.Diretto da Alex Foley, regista di Cinquanta sfumature di nero, il film racconterà, senza lesinare scene ad alto tasso erotico, come, del resto, il trailer lascia intendere, la movimentata vita matrimoniale di Anastasia e Christian, alle prese con vecchie e nuove inquietudini.Oltre che dell’accoppiata di successo formata da Dornan e Johnson, che, con la loro carismatica presenza, hanno consentito alla saga di incassare la bellezza di 950 milioni di dollari, Cinquanta sfumature di rosso si avvarrà anche del fondamentale contributo di Kim Basinger, che tornerà a vestire i panni della conturbante Elena, la donna che ha introdotto Mr. Grey nell’universo delle perversioni sessuali.