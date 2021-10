Cina, l'e-book attira lettori esteri: Mad Snail è uno dei più popolari scrittori di romanzi fantasy online

In Cina l'e-book va a gonfie vele. La letteratura cinese online ha creato un'enorme base di fan all'estero, grazie al lavoro degli scrittori e all'approfondimento della comunicazione internazionale. Mad Snail, 34 anni, è uno dei più popolari scrittori di romanzi fantasy online in Cina. Le sue opere, così come i loro adattamenti a fumetti, attirano molti fan stranieri. «I miei romanzi sono stati tradotti in varie lingue straniere, come inglese, francese, coreano e giapponese, e ricevo sempre commenti dai lettori stranieri che mi chiedono aggiornamenti», afferma lo scrittore, che cavalca l'onda del fiorente mercato della letteratura online cinese all'estero.

Entro il 2020, più di 10.000 opere letterarie online sono entrate nei mercati esteri e hanno attratto oltre 100 milioni di lettori stranieri, secondo la China Writers Association (Cwa). I diritti d'autore di oltre 4.000 libri fisici della letteratura cinese online sono stati esportati in Paesi e regioni di tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Russia, Myanmar, Thailandia, Malesia, Vietnam, Repubblica di Corea e Giappone. Mad Snail ha iniziato a scrivere il romanzo fantasy "Tales of Demons and Gods" nel 2014, raccontando la storia di un adolescente che lotta per proteggere la propria patria da un'invasione di demoni. Nel 2017, i diritti di proprietà intellettuale dell'opera sono stati concessi in licenza all'estero.