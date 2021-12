Chris Noth, "Mr Big" accusato di stupro da due donne: Sarah Jessica Parker si schiera con le vittime

Chissà come avrebbe reagito Carrie di fronte a delle accuse del genere. Di certo sappiano come ha commentato Sarah Jessica Parker la vicenda che ha coinvolto Chris Noth, 67 anni, il Mr Big di "Sex And The City" accusato la scorsa settimana di stupro da due donne e licenziato, con effetto immediato, dalla serie tv "The Equalizer" alla quale stava lavorando.

L'attriche che interpreta Carrie Bradshaw (sposata appunto con Mr Big) insieme alle colleghe Kristin Davis e Cinthia Nixon hanno rotto il silenzio dopo le gravi accuse rivolte al loro ex partner e su Twitter si sono espresse in difesa delle donne abusate: «Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose.... Siamo profondamente rattristate di venire a conoscenza delle accuse mosse contro Chris Noth. Sappiamo che farsi avanti deve essere stato una cosa molto difficile da fare e elogiamo le donne che hanno avuto i coraggio di farlo per questo».

Le accuse

Noth è stato accusato da due donne di averle violentate itra il 2004 el 2015, quando entrambe avevano circa vent'anni.

L'attore ha immediatamente negato tutto e in una dichiarazione inviata all'Hollywood Reporter ha affermato risolutamente: "Questa è una linea che non ho superato. Gli incontri sono stati consensuali. Non so perché queste accuse escano adesso, ma una cosa è certa: non ho aggredito queste donne".