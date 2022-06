Chiara Ferragni a Sanremo 2023, l'annuncio di Amadeus: co-conduttrice della prima e ultima serata. E lei ringrazia sui social

Amadeus continua a bruciare le tappe e soprattutto mette a segno un colpo che all'Ariston si sognava da tempo: Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata di Sanremo 2023, il 7 e l'11 febbraio. Ad annunciarlo, gongolante, lo stesso direttore artistico, ospite in studio al Tg1 delle 20, condotto per la prima volta da Giorgia Cardinaletti. «Anche se siamo a giugno - sorride Amadeus - grazie alla Rai, all'ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento à già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1 con un annuncio importante.

APPROFONDIMENTI LE CONGRATULAZIONI Chiara Ferragni madrina di Sanremo 2023. Fedez: «Complimenti... PERSONE Sanremo 2023, Chiara Ferragni co-conduttrice della prima e ultima... RAI Fiorello: «Sanremo? La mia avventura al Festival è... LA FOTO Chiara Ferragni in topless fa impazzire Instagram. La reazione di... LA POLEMICA Fedez, la replica alle critiche dopo gli audio choc dallo psicologo:...

Fiorello: «Sanremo? La mia avventura al Festival è chiusa. Morta e sepolta per sempre»

L'ANNUNCIO

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata». «Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere sanremorai 2023», il commento di Chiara su Instagram, con cuoricino e foto che la ritrae sorridente accanto ad 'Amà. Trentacinque anni, oltre 27 milioni di follower, l'imprenditrice digitale che la senatrice Liliana Segre ha invitato a visitare il Memoriale della Shoah «perché sa parlare ai giovani» e alla quale direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha fatto da guida per le sale delle Gallerie, facendo schizzare il numero dei visitatori, ha rivoluzionato il mondo della moda - da quando nel 2009 ha fondato il suo blog, The Blond Salad - e non solo, diventando con il marito Fedez un modello per le nuove generazioni che usano il digitale come mezzo di comunicazione, denuncia, affari.

L'INFLUENCER

Grazie ai post su Instagram - e anche alla docuserie di Prime Video The Ferragnez - della coppia più popolare del web i follower sanno praticamente tutto, dall'emozione per le gravidanze allo shock per la malattia e per l'operazione di Fedez, dai primi passi dei piccoli Leone e Vittoria agli ultimi prodotti griffati da lanciare. Gioie e dolori, ambizioni e cadute, ironia e lungimiranza, talento e contemporaneità. Una cifra che sicuramente Chiara porterà all'Ariston nell'edizione che si preannuncia probabilmente come la più social di sempre. Della possibile presenza della Ferragni all'Ariston si era parlato già nel 2016, con la conduzione di Carlo Conti («Ora come ora non sono interessata a questo tipo di esperienza», aveva precisato lei), ma anche negli ultimi anni è stata sempre in cima alla lista delle indiscrezioni.