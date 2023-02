Quanto guadagna Chiara Ferragni? Svelato il cachet della co-conduttrice di Sanremo

Chiara Ferragni, protagonista del Festival di Sanremo, ha deciso di devolvere l’intero cachet percepito per le due serate al fianco di Amadeus in favore di D.i.Re, l’associazione che è dalla parte delle donne vittime di violenza. Ma quanto gadagna l'imprenditrice digitale? È la domanda che tutti si pongono al momento.



Il gruzzolo messo a disposizione per l'edizione 2023 del Festival dovrebbe essere inferiore ai 17 milioni stanziati l'anno scorso. Un budget ridotto, a fronte del record di incassi (42 milioni di sola pubblicità) messi in cascina nel 2022. La Ferragni dovrebbe arrivare a un totale di 50mila euro.



Quanto ha guadagnato Chiara Ferragni



«In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne. Per questo ho scelto di supportare D.i.Re. Un’associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia».

«Potete farlo anche voi andando sul loro sito e donando. Sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni ai follower», ha dichiarato la moglie di Fedez ai suoi fan.

Il cachet previsto per le due serate da co-conduttrice del festival dell’influencer e imprenditrice digitale si aggirerebbe intorno ai 100 mila euro, più o meno 50 mila a presenza. Una cifra ben distante da quello percepito dalle co-conduttrici delle edizioni più recenti, i cui compensi pare non superassero i 30mila euro: Sabrina Ferilli nel 2022 avrebbe ottenuto infatti 25mila euro mentre Drusilla Foer, personaggio «esploso» proprio grazie al Festival, avrebbe guadagnato 15mila euro. Finora il record apparterrebbe a Checco Zalone che avrebbe percepito, per le sue gag, un cachet di 70mila euro.