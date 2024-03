Chiara Ferragni, chi è Oppenheimer e perché Fazio l'ha paragonata al fisico americano

«Tu sei come Oppenheimer, che ha inventato la bomba atomica e non poteva non sapere che non è una cosa pericolosa». È iniziata così l'intervista di Chiara Ferragni a "Che tempo che fa".

Il presentato Fabio Fazio ha paragonato l'influencer al fisico americano. Una scelta non casuale, ma dovuta all'esplosività di ciò che ha realizzato l'imprenditrice digitale. Vediamo meglio di conoscere il perché del richiamo allo scienziato statunitense e chi era veramente.

Chi era J. Robert Oppenheimer?

Era un fisico teorico americano. Nato a New York nel 1904, Oppenheimer - interpretato da Cillian Murphy nel nuovo film - si laureò in chimica ad Harvard e poi studiò a Cambridge. Alto e magro, fumatore incallito, fu soggetto a periodi di depressione per tutta la vita. Si racconta che il futuro fisico lasciò deliberatamente una mela avvelenata con sostanze chimiche di laboratorio sulla scrivania del suo tutor di Cambridge. Il tutor non mangiò la mela, ma il posto di Oppenheimer a Cambridge fu messo in discussione e mantenuto solo a condizione che si facesse visitare da uno psichiatra. Il dottore diagnosticò un disturbo psichico a Oppenheimer ed evidenziò che qualsiasi trattamento sarebbe stato inutile.

Oppenheimer continuò invece a lavorare con una serie di fisici di fama mondiale, da Max Born ad Albert Einstein e Bertrand Russell, e negli anni Venti e Trenta divenne lui stesso uno dei fisici teorici più apprezzati del Paese, nonostante la sua travagliata vita personale.

La vita personale

Nel 1936, Oppenheimer iniziò a frequentare Jean Tatlock (interpretata da Florence Pugh nel film, ndr.), figlia di un professore di letteratura di Berkeley e studentessa di Stanford. La sua amante era più grande di 10 anni. I due si separarono dopo tre anni e, nell'agosto del 1939, Oppenheimer incontrò Katherine «Kitty» Puening (Emily Blunt), una studentessa radicale di Berkeley ed ex membro del Partito Comunista. All'epoca era sposata, ma divorziò quando scoprì di essere incinta del figlio di Oppenheimer; la coppia si sposò nel 1940 ed ebbe due figli.

Durante il matrimonio, Oppenheimer riallacciò la relazione con Tatlock, che morì tragicamente suicida nel gennaio 1944, lasciando Oppenheimer profondamente addolorato. Lei era spesso considerata l'amore della sua vita.

Il «padre» della bomba atomica

Oppenheimer fu scelto dal presidente Franklin D. Roosevelt per dirigere il laboratorio segreto denominato «Progetto Manhattan» a Los Alamos, nel Nuovo Messico, durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 16 luglio 1945, con un team di scienziati esperti, Oppenheimer lanciò il primo test di bomba atomica al mondo nel deserto della Jornada del Muerto, nel Nuovo Messico. L'esplosione, denominata in codice «Trinity», superò il sole: con una forza pari a 21 chilotoni di TNT (Trinitrotoluene, ndr.), la detonazione fu la più grande mai vista e creò un'onda d'urto che fu avvertita a 160,934 di distanza. Fu allora che divenne noto per aver pronunciato l'ormai famosa frase: «Sono diventato la Morte, il distruttore di mondi» - una citazione che fa riferimento alle scritture indù del Bhagavadgita.

Per il resto della sua vita, Oppenheimer sembrò lottare con il suo coinvolgimento nella creazione della bomba atomica. Fondò quella che poi, nel 1960, sarebbe diventata l'Accademia Mondiale dell'Arte e della Scienza, perché era sempre più preoccupato del potenziale pericolo che le invenzioni scientifiche potevano rappresentare per l'umanità. Lo scienziato, però, sembrò sfuggire a qualsiasi responsabilità per i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki in Giappone nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. «Non ho alcun peso sulla coscienza», dichiarò nel 1961. Il New York Times riportò le sue parole: «Il nostro lavoro ha cambiato le condizioni in cui vivono gli uomini, ma l'uso che viene fatto di questi cambiamenti è una questione che riguarda i governi, non gli scienziati».

Un uomo diviso tra la politica e la scienza

La vita di Oppenheimer cambiò radicalmente durante l'era McCarthy, quando fu uno dei tanti americani accusati di essere un simpatizzante del Partito Comunista a causa delle sue opinioni politiche e delle sue relazioni, secondo il New York Times.

Oppenheimer aveva anche parlato diffusamente dei pericoli della guerra nucleare. Nel 1954 fu portato davanti alla Commissione per l'energia atomica e durante l'udienza perse la sua autorizzazione di sicurezza. In seguito si scoprì che l'FBI aveva messo delle cimici in casa di Oppenheimer per tutto il suo periodo di lavoro a Berkeley. Oltre alla moglie Puening e all'amante Tatlock, anche il fratello e un amico intimo di Oppenheimer erano membri del Partito Comunista, sebbene lo scienziato non ne fosse mai stato membro ufficiale.





Dopo l'udienza, Oppenheimer avrebbe faticato a conciliare le sue convinzioni con la realtà e avrebbe trascorso il resto della sua vita cercando di affrontare le implicazioni del suo lavoro scientifico. Oppenheimer morì per un cancro alla gola, dopo anni di fumo, il 18 febbraio 1967 nel New Jersey, all'età di 62 anni. Decenni dopo, la sua influenza sul mondo si fa ancora sentire e quest'ultima esplorazione della sua vita e del suo lavoro è destinata a riaccendere l'interesse per la sua figura così polarizzante.