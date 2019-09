Chiara Ferragni Unposted, il documentario vale già 10 milioni prima di uscire al cinema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le critiche lo avranno pure stroncato, ma il documentario su Chiara Ferragni prima di uscire in sala è già un successo. Chiara Ferragni-Unposted, diretto da Elisa Amoruso, sarà nelle sale solo il 17, 18 e 19 settembre ma nell'attesa ha già generato un giro d'affari da record: quasi 10 milioni di dollari.I numeri di Launchmetrics sul Miv - Media Impact Value parlano chiaro, circa 8,6 milioni di euro in 7 giorni, un numero da capogiro, superiore a quelli (già alti) delle varie fashion week. Per calcolare il MIV si analizzano i trend d'acquisto e le loro variazioni in seguito ai post pubblicati da Chiara.Il "flusso" è cominciato il giorno della presentazione del documentario alla Mostra del Cinema di Venezia con i vari post sui social che, da soli, hanno prodotto 811mila dollari di Miv: 777mila dollari per Dior, che ha firmato i look della Ferragni, 735mila dollari per le sorelle Francesca e Valentina e 180mila dollari per la migliore amica Veronica Ferraro. Da lì, il processo non si è più fermato. Vedremo se supererà il boom dell'evento più importante per i Ferragnez: il loro matrimonio, che generò un giro d'affari di 36 milioni di dollari.