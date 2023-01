Il tradimento a C'è posta per te, Chiara Ferragni e Fedez intervengono in diretta: «Relazione tossica, poco educativa»

La prima puntata di C'è posta per te, andata in onda ieri 7 gennaio, ha avuto come protagonisti Stefano e Valentina: la ragazza ha tradito il marito con un altro uomo e dopo essersi accorta di aver commesso l'errore ha voluto chiedere a Maria De Filippi di poter riallacciare i rapporti col marito.

A commentare la storia, definita «tossica» e «poco educativa», Chiara Ferragni e Fedez. I due, direttamente dal divano di casa, hanno espresso la propria opinione in particolare nei confronti del comportamento di Stefano.

La storia

A scrivere alla redazione del programma del sabato sera di Canale 5 è stata la moglie Valentina che ha tradito Stefano perché la trascurava e non la faceva sentire più amata, nonostante lei abbia provato a ricucire i rapporti lui non è mai più tornato a casa.

Stefano, infatti, non ne vuole sapere perché non riesce a mettere una pietra sopra al tradimento, ma al tempo stesso non ha mai smesso di avere rapporti intimi con la moglie. La donna, infatti, si sente ora l'amante del marito e vuol tornare insieme a lui in modo definitivo.

Cosa hanno detto i Ferragnez

La storia è stata oggetto di discussione nei social network, chi ha considerato la storia poco educativa da mandare in onda in prima serata e chi invece, come Chiara Ferragni, l'ha considerata «tossica». «La relazione più tossica, l'uomo più tossico, tutto quello che non dovrebbe essere una relazione», si sente dire dalla moglie di Fedez su Instagram. Poi nel video condiviso sullla piattaforma si legge a corredo: «Per noi lui è la tossicità fatta a persona».