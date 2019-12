Chiara Ferragni al concerto di Eros Ramazzotti, lui canta Un'emozione per sempre e scende ad abbracciarla. Ieri sera, l'influencer più famosa del mondo è stata al concerto di Eros Ramazzotti. Chiara Ferragni aveva annunciato la sua partecipazione al live con una foto su Instagram proprio in compagnia del cantante romano. Poi durante il concerto, Eros è sceso tra il pubblico e a sorpresa ha abbracciato l'influencer. In quel momento, l'artista stava cantando Un'emozione per sempre. Il tenero siparietto ha fatto impazzire i fan.

Chiara Ferragni ha documentato la serata con una serie di stories su Instagram. Compresa quella che immortala l'abbraccio. In un'altra stories, Chiara Ferragni canta a squarciagola Più bella cosa con le sue amiche. A fine concerto ringrazia Eros: «Che bel concerto, ci siamo tanto divertite».



Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 17:33

