Chiara Ferragni, a che ora a "Che tempo che fa"? Fedez, il caso Pandoro, la crisi sui social: ecco di cosa parlerà

È Chiara Ferragni la grande protagonista di "Che tempo che fa", il programma di Fabio Fazio sul Nove.

Fedez, il caso Pandoro, le critiche sui social: sono i mesi più difficili della vita dell'influencer e imprenditrice digitale che si è detta molto «agitata» per l'intervista. Che andrà in onda dopo le 21, come ha comunicato lei stessa sui social per farsi seguire dai suoi follower.

Cosa ha detto

«Grazie per tutti i messaggi, probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così, vi voglio bene», ha scritto domenica mattina suo social. Poi una riflessione: «Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò "perfetta" come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un'illusione, voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità».

Il programma

La diretta di "Che Tempo che Fa" comincia alle ore 19.30, con il nuovo spazio “Che tempo che farà”, l’inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all’inizio della prima puntata della nuova stagione tv di “Che tempo che fa”, alle ore 20.00, con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”.

Gli ospiti

In studio arriva Chiara Ferragni. L’influencer e imprenditrice digitale, si racconterà in una intervista esclusiva a partire dalle 21, come ha annunciato lei stessa sui social. Dallo scandalo del pandoro alla crisi con Fedez la bufera mediatica in questo momento ha travolto la Ferragni e saranno questi i temi dell'intervista.

Ci sarà poi Gino Cecchettin, il padre di Giulia. Racconterà il libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”, affrontando il tema delle vittime di violenza di genere. Grande attesa anche per Loredana Berté.