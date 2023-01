Chiara Claudi, la denuncia dell'attrice: «Un famoso attore mi morse il seno in scena, per cinque anni ho lasciato il teatro»

Chiara Claudi, attrice di teatro e cinema oltre che vocal coach, è tornata in scena dopo cinque anni. Si era ritirata dalle scene a causa di un episodio che ha raccontato a Repubblica nell’ambito delle denunce dell’Associazione Amleta, associazione di promozione sociale nata per contrastare le violenze di genere sul lavoro nel campo della spettacolo. Claudi, che ha lavorato con Mario Missiroli, Luca Ronconi, Luca Barbareschi, Pier Francesco Pingitore e Paolo Virzì, ha raccontato di essere stata molestata da un famoso attore, regista e produttore italiano - di cui però non ha fatto il nome - durante uno spettacolo teatrale.

Il racconto

«La scena prevedeva che appoggiasse una guancia sul mio petto - racconta - Invece lui ha afferrato un seno e gli ha dato come un morso. Ho reagito dandogli un pugno in testa. E subito dopo una carezza per non destare dubbi nel pubblico. A fine spettacolo successe il putiferio». L’attore, regista e produttore «iniziò a sbraitare con una violenza tale che, dopo, vomitai. La compagnia era in cerchio, lui mi urlò che ero una ragazzina cretina, che dovevo portare rispetto, che lui era un grande professionista. Mi chiese di raggiungerlo il giorno dopo per parlare da soli. Ma l’indomani chiamò la sua assistente chiedendomi di non andare, di scusarlo perché era stanco, di non prendermela per quell’ira. Le ho detto che mi faceva pena. Lei, donna, si stava mettendo dalla parte del genere sbagliato». Prima, proprio quell’uomo «aveva avuto un atteggiamento viscido e provocatorio con frasi molto spinte. Ma non c’era stato nessun contatto fisico». Mentre lei non rinunciò alla parte perché aveva firmato un contratto: «Ma è stato doloroso dover rimanere. Avevo il terrore quando andavo in scena. Lui riprese a urlarmi e a dirmi che ero l’unica attrice che non la dava».

I termini sono scaduti

Un giorno, racconta Claudi, l’uomo le afferrò la testa dietro le quinte «e mi disse cosa avrebbe voluto farmi. Non ce la facevo più. Ero sola davanti a un colosso. La mia parola contro la sua. Adesso potrei adire le vie legali. Ma i termini sono scaduti. Non faccio il suo nome per questo motivo». Con i soldi della tournée invece lei ha scelto di girare il Nord America, la Francia e l’Inghilterra. «Ho studiato e promosso conferenze sulla voce come speaker. Dovevo ripulirmi da quella vicenda». Non nasconde di aver ricevuto supporto psicologico: «La terapia mi ha aiutato a conciliare la donna bella con l’attrice. Sono tornata a insegnare alla Paolo Grassi. Stare a contatto con i ragazzi ha fatto rinascere il fuoco dell’arte». La Paolo Grassi è la Civica Scuola di Teatro con sede a Milano.