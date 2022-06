Roberto Brunetti Er Patata, chi era? Dalla scomparsa della compagna all'arresto per droga: la triste parabola dell'attore

Roberto Brunetti è morto a 55 anni in casa sua a Roma. Dimenticato alla televisione, che gli aveva regalato anni di notorietà. Da più di 10 anni era fuori dal giro, anche per i problemi con la droga, che l'hanno inciso sulla triste parabola della sua vita. Nella Capitale tutti lo conoscevano come "Er Patata".

Chi era Er Patata

Nato a Roma nel 1967, deve il suo successo per la partecipazione ad alcuni film commedia degli anni Novanta, tra tutti "Fuochi d'artificio" e "Paparazzi". Il suo ruolo più importante però, arriva in un film di altro tenore. Interpreta Aldo Buffoni in "Romanzo Criminale". La sua vita è scossa dalla scomparsa di Monica Scattini, la compagna con la quale aveva vissuto una lunga storia d'amore.Di pari passo con la carriera d'attore, aveva aperto una pescheria che dirigeva con orgoglio. Poi, la chiusura per fallimento. Un altro colpo duro da accettare, che l'ha spinto verso la tossicodipendenza. Nel 2017 era stato arrestato per detenzione di stupefacenti. Nel 2019 l'appello per tornare a lavorare e la triste rivelazione: «Vivo con il reddito di cittadinanza, aiutatemi».

La filmografia

Brunetti ha esordito al cinema nel 1997, con "Fuochi d'Artificio" di Leonardo Pieraccioni. Fino al 2012 ha partecipato a dieci film, tra cui "Paparazzi", "Commedia sexy", "Il ritorno del Monnezza" e "Romanzo Criminale", nel quale ha interpretato Aldo Buffoni. Ha avuto parti anche in serie tv come "Distretto di Polizia" e "Un Ciclone in famiglia".