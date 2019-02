Nel delicato fraseggio di Paolo Fresu un toccante ricordo di Chet Baker

di Gianpaolo Bonzio

VENEZIA La voce pulita, struggente e carica di un doloroso percorso esistenziale fa calare il sipario su “Tempo di Chet. La versione di Chet Baker” con tutti i protagonisti in piedi sul palco. Una sorpresa, l’aveva definitapresentando lo spettacolo in scena da giovedì 31 gennaio fino a domenica 3 al teatro Goldoni (lo spostamento al Teatro Verdi di Padova è previsto dal 6 al 10 febbraio).Ed in effetti è stato proprio così se si pensa che la solitaria e tenue voce dichiude due ore intense nelle quali attori e musicisti ripercorrono un cammino di meravigliosi suoni e di sofferenza che poi, grazie all’intuizione finale, sfocia in una intima riflessione sul mondo del jazz e sui dolori dei suoi protagonisti.Quella del trombettista dell’Oklahoma è stata infatti una vita tormentata dalla droga, un’esistenza spesso in bilico tra la vita e la morte, sempre in fuga alla disperata ricerca di brandelli di serenità e normalità. Fin da ragazzino, infatti, il trombettista ha dovuto confrontarsi con contesto sociale cupo e con un padre non proprio esemplare. Il regista Leo Muscato ci restituisce però, nelle prime fasi dello spettacolo, un Baker (Alessandro Averone) tutto sommato divertente e spensierato prima che il suo mondo si capovolga. Sul palco sfilano quindi le testimonianze dei grandi del jazz (da Charlie Parker e Gerry Mullingan) che delineano le varie tappe della carriera.È qui che entra in scena il trio guidato da Paolo Fresu, con Dino Rubino al pianoforte e Marco Bardoscia al contrabbasso, che con le nuove composizioni riesce ad offrire un universo sonoro cristallino dove la tromba del leader spazia tra dolcezza e malinconia, in quello straordinario mondo musicale che nemmeno un pestaggio con irreparabili danni ai denti di Baker era riuscito a infrangere. E così ,una volta percorsa tutta la drammatica esistenza del trombettista statunitense, attori e musicisti si fermano nella semioscurità del teatro per ascoltare questa voce fragile, ma ispirata capace di spiazzare molti spettatori.In definitiva il regalo che Baker ha lasciato a chi, e a giudicare dagli accessi in rete sono davvero tanti, è capace di vedere in una vita così dura un intramontabile messaggio di speranza.