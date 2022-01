Sanremo 2022, Checco Zalone ospite di Amadeus all'Ariston

Checco Zalone salirà sul palco del Teatro Ariston in una delle cinque serate del "Festival di Sanremo". Dopo le indiscrezioni sull'attore pugliese, stasera la conferma arriverà con l'annuncio di Amadeus al Tg1 delle 20.

Checco Zalone al Festival di Sanremo

Recordman di incassi del cinema italiano con un bottino superiore ai 200 milioni di euro raccolti con i suoi film (Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado? e Tolo Tolo), Zalone era sembrato molto vicino a Sanremo già nel 2019, quando aveva però smentito la sua presenza («Non ho il coraggio di andare all'Ariston, è un palco difficilissimo»), anche perché - aveva spiegato - in procinto di partire per il Kenya, dove avrebbe girato Tolo Tolo (atteso domani in prima tv su Canale 5). Nei suoi sketch ha spesso scherzato sulla sua partecipazione al festival