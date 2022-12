Cenone di Natale da 300 euro a persona al ristorante di Cannavacciuolo, è polemica sui social

Natale si festeggia anche a tavola. E tra gli amanti della cucina gourmet è già scattata la corsa ai "Menù di Natale" dei ristoranti stellati per analizzare e valutare le proposte degli chef più famosi, tra tradizione e innovazione. Tra questi per i fan di Antonino Cannavacciuolo, recentemente vincitore di tre stelle Michelin è stato reso pubblico il menù del suo ristorante Villa Crespi per il 25 dicembre. Nove portate che costituiscono una vera e propria esperienza culinaria: dallo stuzzichino dello chef alla tartar di tonno. Il costo? Di certo non per tutte le tasche. Chi vuole passare il giorno di Naatale a Villa Crespi dovrà mettere in conto una spesa di 300 euro a persona.

Il menù

Il menu per il pranzo di Natale 2022 proposto dal noto cuoco napoletano si apre con lo stuzzichino dello chef e prosegue con una tartare di tonno, per il primo plin alla genovese e per secondo una triglia con cime di rapa e provola affumicata. Si chiude con pre-dessert, dolce panettone d'autore di Cannavacciuolo e gli immancabili babà e code di aragosta della tradizione napoletana.

Ecco i piatti proposti da Cannavacciuolo nel giorno di Natale:

Stuzzichino dello Chef

Tartare di tonno, lime, acqua di mozzarella e cocco

Castagne, porro e baccalà

Plin alla genovese, cremoso al parmigiano, carne cruda

Triglia, cime di rapa, provola affumicata

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Panettone Cannavacciuolo,

babà e code di aragosta

