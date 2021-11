Celine Dion «non riesce più a alzarsi dal letto»: preoccupano le condizioni di salute della star. Annullati i concerti

Problemi di salute per Celine Dion, costretta ad annullare alcuni dei suoi concerti in programma a Las Vegas. «Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare», dice un suo parente alla rivista 'Here', spiegando che la regina del pop sentimentale «soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha molto dolore. È anche dimagrita».

Celine Dion ha annullato i suoi concerti previsti dal 5 al 20 novembre e dal 19 al 5 febraio a Las Vegas. Ad annunciarlo era stata la stessa cantante sul suo profilo Instagram: «Ho il cuore spezzato per questo. La mia squadra ed io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi e non poter aprire questo novembre mi rattrista oltre le parole. I miei partner di Resorts World Las Vegas e AEG hanno lavorato 24 ore su 24 per preparare questo nuovissimo teatro all'avanguardia, ed è assolutamente bellissimo. Mi sento così male che li sto deludendo, - ha continuato la star - e sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che hanno fatto i loro piani per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per migliorare, voglio superare tutto questo il prima possibile».

Il suo entourage ha poi spiegato, con un comunicato stampa, che Celine Dion soffre di «spasmi muscolari gravi e persistenti», localizzati alle gambe e ai piedi. Anche la sorella dell’artista aveva rassicurato tutti. Ma sembra che lo stato di salute di Celine Dion sia in realtà ben più preoccupante. Un parente della star ha parlato alla rivista Here: «Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso. Una malattia che potrebbe richiedere una lunga convalescenza» precisa la fonte « se le cose non migliorano, potrebbe essere necessario fermarsi per diversi mesi, o addirittura un anno. Perché i suoi sintomi sono più preoccupanti del previsto».

La sorella della cantante, Claudette, ha detto che questo stato di malessere della Dion è dovuto anche alla «premenopausa e ai cambiamenti ormonali che questa condizione provoca». Céline Dion, 53 anni, soffre di «spasmi muscolari gravi e persistenti», che le impediscono di salire sul palco. «Quello che le accade - ha spiegato la sorella - è doloroso. Ma non c'è niente di grave, altrimenti me lo avrebbe detto: Céline non esita a confidarsi e a chiedere consiglio quando qualcosa non va. So che è così. È di buon umore ed è circondata dai nostri familiari», sottolinea Claudette Dion, secondo la quale la sorella Céline dovrebbe tornare sui palcoscenici entro «poche settimane, al massimo pochi mesi...».

L'ultimo post ottimista: «Non rinunciare alla tua fede»

Dopo diversi giorni di assenza la cantante canadese ha condiviso un video di ritorno al passato in cui cantava il successo di 22 anni fa. Nella didascalia, ha scritto: «Quando lo desideri di più non c'è una via d'uscita facile Quando sei pronto per andare e il tuo cuore è rimasto nel dubbio. Non rinunciare alla tua fede. L'amore arriva a coloro che ci credono. Ed è così che è».