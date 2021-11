Celine Dion, la malattia misteriosa e la magrezza eccessiva: di cosa soffre la cantante

Avrebbe dovuto inaugurare un nuovo palco a Las Vegas il 5 novembre: il più grande e alto della città. La sua voce doveva risuonare in questo nuovo spazio, invece ha dato l’annuncio che nessuno voleva sentire. Celine Dion, la cantante di 53 anni che ha fatto sognare il mondo con la sua "My Heart will go on", sta male. Soffre di «spasmi muscolari gravi e persistenti» che le impediscono di salire su un palco. Ma la sua malattia resta ancora avvolta nel mistero.

L'annuncio della cantante

A darne l’annuncio è stata lei stessa, attraverso i suoi canali social, spiegando di avere «il cuore spezzato» per essere impossibilitata a esibirsi in uno show a cui lei e il suo team stavano lavorando da almeno otto mesi. Ma quello che ora sta preoccupando i suoi fan, è l’entità di questi dolori. «Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare», ha dichiarato un parente di Dion alla rivista Here, aggiungendo dettagli poco rasserenanti: «Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha molto dolore. È anche dimagrita».

Quali siano le reali condizioni della cantante è ancora da capire. La sorella Claudette ha spiegato che questo malessere è dovuto alla «premenopausa e ai cambiamenti ormonali». Ma di sicuro l'obiettivo della cantante, come lei stessa ha spiegato è «concentrarsi sulla ripresa. Voglio superare tutto questo il più velocemente possibile».

La morte del marito

Dopo essere stata colpita dalla tragedia del marito René Angélil, stroncato nel 2016 da un cancro alla gola, la stessa Celine ha dovuto affrontare voci ricorrenti sulle proprie condizioni di salute. Un dimagrimento tanto rapido quanto clamoroso aveva fatto temere il peggio nel 2019, con la Dion costretta a smentire le ipotesi di malattia. Ora, questo nuovo annuncio.

Spasmi muscolari

Una parente della star ha parlato alla rivista Here: “Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso. Una malattia che potrebbe richiedere una lunga convalescenza”. E poi la fonte ha precisato: “Se le cose non migliorano, potrebbe essere necessario fermarsi per diversi mesi, o addirittura un anno. Perché i suoi sintomi sono più preoccupanti del previsto”. E i fan sono sempre più agitati.

Gli spasmi muscolari sono contrazioni involontarie che possono riguardare uno o più muscoli e che sono causate da problemi che riguardano i meccanismi che portano alla contrazione muscolare. Possono essere causati anche da varie patologie, tra le quali ci sono: angina pectoris, distrofia miotonica, diverticoli esofagei, ictus, infiammazione del nervo trigemino, malattie neurodegenerative, miotonia congenita, problemi alla colonna vertebrale, ragadi anali, reflusso gastroesofageo, sclerosi multipla.