C'è Posta per Te, Sabrina Ferilli e Luca Argentero ospiti. Polemica social: in studio niente distanziamento e mascherine

C'è Posta per Te torna in televisione per il 21esimo anno di fila. Al timone Maria De Filippi, che fra storie di vita e ospiti vip allieta la serata del pubblico di Canale 5. La prima invitata è Sabrina Ferilli che, insieme a sua madre, fa una sorpresa a una coppia in difficoltà economica. Prende parte alla prima puntata della nuova edizione anche Luca Argentero, reduce dal successo di "Doc - Nelle tue mani". La serata va avanti fra lacrime, emozioni e risate, sebbene sui social gli utenti segnalino l'assenza di mascherine nel pubblico, oltre al distanziamento quasi inesistente fra i protagonisti delle storie.

Polemica social: in studio niente mascherine e distanziamento

Attraverso i vari Facebook, Twitter e Instagram i telespettatori segnalano come in studio sembri non esserci alcuna traccia del Covid e delle misure a cui ci siamo abituati per arginarne la diffusione. Il pubblico, separato dagli ormai consueti pannelli di plexiglass, non indossa mascherine pur trovandosi all'interno di un ambiente chiuso. I vari ospiti, invece, si avvicinano, si toccano, si abbracciano come se il virus non esistesse. Sui social c'è chi decide di ironizzare scrivendo commenti come: «Qui si abbracciano tutti, il Covid 19 ha paura di Maria de Filippi». Ma c'è anche chi coglie l'occasione per fare polemica: «A #cepostaperte non esiste il covid. Tutti senza mascherina, solo qualche plexiglass. Aprite Bar e Ristoranti, tutto e fate rispettare il distanziamento».

Qui si abbracciano tutti, il Covid 19 ha paura di Maria de Filippi. #CePostaPerTe pic.twitter.com/9bIr489YQR — Susy👋🏻 (@Dp25Susanna) January 9, 2021

Le puntate, in ogni caso, sono state registrate diversi mesi fa (fra settembre e ottobre), quando la curva dei contagi in Italia non toccava ancora gli allarmanti picchi degli ultimi tempi. Inoltre, tutti coloro che prendono parte alla trasmissione (pubblico, ospiti e protagonisti) vengono sottoposti a un test rapido prima della registrazione. Gli abbracci fra parenti sono consentiti in quanto considerati congiunti.

