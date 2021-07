Lacrime sul red carpet. Si asciuga gli occhi con un dito Catherine Deneuve, acclamata all'anteprima di De son vivant, il film fuori concorso di Emmanuelle Bercot: è la prima apparizione pubblica della regina delle attrici francesi perfettamente ristabilita dopo l'ischemia cerebrale che la colpì nel novembre 2019. Non trattiene la commozione nemmeno Sean Penn, 60, apparso sul red carpet con i figli Dylan e Hopper, questa volta non soltanto in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati