di Ida Di Grazia

ex responsabile della parte musicale de I Fatti Vostri, torna a parlare diOspite della puntata diha parlato dei suoi ex colleghi dopo l'esclusione dopo vent'anni dal programma di Rai 2. Se perha avuto parole di elogio, per Magalli, la musica, è proprio il caso di dirlo, è in po' diversa.Ospite nel salotto di Caterina Balivo ha giocato al "momento emoticons", che consiste nell’attribuire emoticons a diversi personaggi tv familiari all'ospite di Vieni da me.Si parte con Adriana Volpe, a cui assegna l'immagine con due bicchieri di spumante, Marcello ha partecipato con lei a Pechino Express: «Ho una cosa da dire, io ho dormito con la Volpe!», commenta divertito.La situazione si fa un po' più seria quando compare la foto di. Dopo l'esclusione di Cirillo da I Fatti Vostri, tra i due ci fu un acceso scambio di tweet: «Abbiamo lavorato insieme per 20 anni. Com’è stato il Natale senza quel programma? Quando credi di aver toccato il fondo e sei a terra inizia una nuova vita e questo è quello che è successo a me. Io e Magalli ci siamo parlati attraverso i social. Io penso sia un concentrato di uomo nel quale c’è un genio della televisione, con dei piccoli problemi. Litigato? No, noi ci siamo parlati attraverso i social. Giancarlo è un po’ cattivello, non lo dico io, lo sanno tutti com'è ma è di una simpatia».