Caterina Balivo, imbarazzo a Vieni da me: bimbo inizia a urlare in diretta. Lei reagisce così

Imbarazzo a vieni da me per Caterina Balivo: bimbo inizia a urlare in diretta. Lei reagisce così. Fuori programma nel corso della seconda puntata del programma condotto da Caterina Balivo. Con l'edizione post lockdown, è ripreso il gioco telefonico per scoprire la casa di un personaggio famoso. Ma proprio durante la telefonata da casa, accade l'inaspettato.

In collegamento da Milano, il signor Ambrogio che tenta di indovinare a chi appartiene l'appartamento misterioso. Il signor Ambrogio racconta a Caterina Balivo di avere a casa un bimbo molto vivace. A quel punto, il bimbo in questione "si fa sentire". Il piccolo inizia a urlare entusiasta e sembra non volersi fermare.

La conduttrice, intenerita, lo ascolta senza fermarlo. Il papà in collegamento commenta laconico: «Effetti della quarantena...».



