Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, ha raccontato a Caterina Balivo a "Vieni da me" la sua scelta di lasciare momentaneamente il mondo dello spettacolo.

Non ho detto che voglio tenere la televisione a distanza, è che mi sono accorto, ultimamente, che fermandoti hai tutto il tempo per te e, invece di pensare al profitto, ho pensato a me e così mi sono fermato due anni - ha spiegato Simone - Il sogno di mia madre era che io diventassi un grande artista come lo è stata lei e come lo è stato mio padre

Infatti Simone ha esordito giovanissimo in tv, poi ha continuato a lavorare nello spettacolo e ha recitato un cameo nella fiction dedicata a suo padre. Walter Chiari e Alida Chelli

Sono nato quando si erano appena sposati. Ho avuto poco tempo di vederli insieme, ma sono rimasti grandi amici. Io non li ho mai visti litigare

Pippo è stato fondamentale anche nella mia vita. Con me è stato fantastico. Con lui io ho legato tantissimo

«sono stati insieme 10-11 anni, poi si sono sposati e separati subito dopo.». Il nuovo compagno di Alida Chelli è stato poi Pippo Baudo. «», spiega.