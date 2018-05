di Simone Pierini

torna su. La conduttrice napoletana ditrasloca sul canale principale della tv nazionale a 8 anni di distanza dall'ultima sua apparizione con un nuovo programma.Ad anticiparlo è il sito davidemaggio.it. Lo show, ideato su misura per lei, è prodotto da Magnolia e avrà spazio dal lunedì al venerdì subito dopo il Tg1 delle 13,30 e anticiperà la soap opera Il Paradiso delle Signore. La Balivo intervisterà personaggi famosi e gente comune sulla scia del modello americano dell'Ellen Show.Ma non è l'unica novità del palinsesto Rai che proporrànel ruolo di conduttore deal fianco di Francesca Fialdini in sostituzione diche, a quanto pare, pagherebbe gli scarsi ascolti di questa stagione.Cambia ancheche verrà suddivisa in due parti. La prima, la principale con durata maggiore, vedràal timone. La seconda sarà invece affidata a Cristina Parodi.