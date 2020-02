Marco Baldini in lacrime: «Il giorno più brutto della mia vita». Caterina Balivo commossa

Marco Baldini, il dolore segreto a Vieni da me: «È stato il giorno più brutto della mia vita...». Caterina Balivo commossa . Oggi, il conduttore radiofonico è stato ospite nel salotto di Rai1, dove si è raccontato a cuore aperto. Marco Baldini ha risposto alle domande al buio e il primo quesito è proprio «Quando è stato il giorno più brutto della tua vita». Ecco le sue parole: «Il giorno più brutto della mia vita è stato il giorno della morte di mio padre. Era in coma e gli sono stato accanto fino all'ultimo. Volevo che esalasse l'ultimo respiro vicino a me. Ma a un certo punto gli infermieri mi hanno detto di uscire un attimo perché dovevano cambiare un paziente. È morto in quel momento. Secondo me ha sentito che mi ero allontanato».

Marco Baldini ha parlato anche del suo rapporto con Fiorello. «Ne ho fatte di ogni e non ha più fiducia, ma mai dire mai. Siamo ancora amici. Agli inizi della carriera, io conducevo una trasmissione radiofonica con lui, Amadeus faceva i personaggi e Nicola Savino il fonico. Quando li ho visti sul palco di Sanremo ho pensato che, se non ci fosse stata la ludopatia, ci potevo essere pure io. Che str*** che sono stato».

Ma adesso Marco Baldini ha cambiato vita. «Sono tornato a lavorare in radio e sto con Aurora da 4 anni. Lei ha 26 anni meno di me, ma non lo sento. Vogliamo un figlio».

Ultimo aggiornamento: 21 Febbraio, 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA