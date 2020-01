Caterina Balivo, stoccata a Bianca Guaccero e a Detto Fatto: «Diciamo che loro...» Video

Caterina Balivo , stoccata a Bianca Guaccero e a Detto Fatto : «Diciamo che loro...». La conduttrice di Vieni da me si sarebbe tolta un sassolino dalla scarpa lanciando una presunta frecciatina al programma che ha condotto fino a due anni fa. Ma andiamo con ordine.

Poco prima che ricominciasse Detto Fatto dopo la pausa natalizia, Vieni da me trionfa negli ascolti, mettendo a segno il recors assoluto. Caterina Balivo festeggia con un post su Instagram: «Brindo a voi! Ieri ci avete regalato il record assoluto di ascolti per @vienidamerai con oltre 2.2 milioni pari al 15.30% 😍». Tra i tanti complimenti, spunta il commento polemico di un follower: «I super ascolti li fai quando non c'è Detto Fatto, va detto anche questo...». Immediata la replica della conduttrice: «Diciamo che loro non sono il nostro competitor...». Non è tutto.

Dopo il ritorno in onda di Detto Fatto, Vieni da me torna a ottenere ottimi ascolti. E stavolta Caterina Balivo si toglie il sassolino dalla scarpa in una story su Instagram: «Superato il 14 per cento. Ragazzi che dirvi, non era solo Natale...». A buon intenditor...



