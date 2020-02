Caterina Balivo compie 40 anni: «Non mi fila più nessuno. Terzo figlio? Mio marito ha detto no»

Caterina Balivo compirà 40 anni il prossimo 21 febbraio, ma il "peso" dell'età già comincia a farsi sentire, anche per una donna come lei. In un'intervista al settimanale Oggi, la conduttrice di Vieni da Me ha raccontato scherzosamente: «Non mi fila nessuno e la cosa mi dà pure fastidio. Vorrei capire se è paura di mio marito o se sono diventata un cesso».

I 40 anni sono un'età cruciale, ma la Balivo non si sente certo arrivata: «Non posso fare bilanci perché sono un’irrequieta. Vivo qui, ma vorrei essere altrove. Ho un lavoro e vorrei fare qualcosa di diverso. Sono mamma di due figli e desidero il terzo… Un altro figlio sarebbe bellissimo, lo farei domani. Ma significherebbe ancora una volta inseguire il tempo, lavorare sugli equilibri familiari».

Caterina Balivo e Guido Maria Brera hanno pensato a un altro figlio, ma il progetto sembra per ora accantonato: «Sarebbe ancora mettere da parte mio marito e con Cora, la piccola, siamo appena usciti dallo tsunami del secondo figlio. Sarebbe anche togliere attenzioni ai bambini che ho. Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto e (a vincere è, ndr) la testa, perché ho un marito che dice no».

