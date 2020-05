Morgan si offende con Caterina Balivo a Vieni da me: «Io non strimpello» E ricorda l'incontro con David Bowie

Caterina Balivo a tutto tondo con Morgan a Vieni da me grazie alla verve del cantautore sia pure "accusato" con leggerezza di "strimpellare" dalla conduttriche poi ha alzato le mani quando si è sentita rispondere: "Io non strimpello, io suono" da musicista.



Morgan ha poi spaziato dalla querelle con Bugo a Sanremo ("Non era una situazione creata a tavolino") ai suoi incontri con David Bowie, Loredana Berté con un'ultima tenera incursione sulla sua terza figlia nata appena due mesi, Maria Eco.



Il cantautore rivela con molta dolcezza di chiamarla soprattutto con vezzeggiativi. Tornando alla sua carriera, Morgan ha dato prova di grande autoronia quando ha ricordato che David Bowie l'ha completamente ignorato quando l'ha incrociato sul palcoscenico. Il musicista aveva scaldato il pubblico in attesa dell'ingresso della star, ma in cambio non ha ricevuto nemmeno un cenno.

Comica invece la situazione di 15 anni con Loredana Berté che vestì Morgan di piume presentandolo come fonico.

Non sono mancati accenni all'attualità della quarantena da coronavirus: "Mi sarò lavato due volte da quando è cominciata", ha celiato Morgan. Immaginate il viso della Balivo che rabbrividendo, ha replicato: "Allora sei pulito?".



