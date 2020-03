Catena Fiorello choc a Live non è la D'Urso: «Sono stata aggredita al supermercato»

Live non è la D'Urso

La scrittice e sorella di Rosario e Beppe Fiorello ha dato la sua testimonianza da Barbara D'Urso su come sta vivendo l'emergenza, sull'importanza di stare a casa e sull'incoscienza di tante persone che ancora stanno in giro., solo perchè gli ho detto di non starmi attaccato, non mi ha alzato le mani per poco». Così Catena Fiorello ha raccontato la sua esperienza choc avuta nei giorni scorsi, durante la puntata del 22 marzo di, «Si è scagliato con una violenza, nessuno del supermercato si è mosso. Io ho fatto un esposto, mi sono consultata con il mio compagno. Barbara io vivo a Roma Nord ma qui sembra che ancora non hanno capito l'importanza di stare a casa».