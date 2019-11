Casey Affleck: «Ecco l'Apocalisse: vivere senza donne»

di Gloria Satta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Un mondo senza donne? Sarebbe un luogo orribile, sull'orlo della distruzione. E io ho deciso di raccontarlo sullo schermo per dare un'idea dell'Apocalisse», sussurra con la sua voce delicata Casey Affleck a Roma, dove ieri ha presentato il nuovo film da lui diretto e interpretato: Light of My Life, atteso in sala il 21 novembre dopo aver chiuso Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa di Roma. Sapientemente scapigliato, occhi chiari e innocenti, un Oscar come attore vinto due anni fa per...