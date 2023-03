Carolyn Smith, il tumore è tornato per la terza volta: «Ho tagliato i capelli, stavolta è più complicato»

«Il cancro è tornato, per la terza volta. Ho tagliato i capelli perché il nuovo farmaco per la chemio, mi dicono i medici, sarà molto tossico». Così Carolyn Smith, ballerina, coreografa e volto di Ballando con le Stelle, racconta del suo tumore al seno a Bruno Vespa nel programma "Cinque minuti". «Sto aspettando quelle bellissime parole: è finita qua. Ma non arrivano - dice mostrando la rasatura dei capelli -. Questa volta è più complicata, sono più consapevole. L'intruso non mi fa compagnia».

Ciao a tutti e tutte. Come si vede, ho un nuovo look totale dovuto alla necessità a ricominciare il nuovo percorso oncologico.

Quale giorno speciale di cominciare ?

8 marzo la festa delle donne. La giornata significativa della forza femminile. pic.twitter.com/xHYDaZXBJg — Carolyn Smith (@CarolynSmith51) March 10, 2023

Carolyn Smith e la nuova chemioterapia

«Chi mi ha visto da Bruno Vespa, mi ha visto completamente cambiata. Chi non lo ha fatto mi vede ora - ha detto poi in un video sui social -. Quale modo migliore per celebrare l'8 marzo? Iniziando la chemioterapia, che ho dovuto riprendere perché i medici mi hanno detto che bisogna fare così. Vi tengo aggiornati, c'è un piccolo percorso da fare. Ma io sorrido e trovo la forza di andare avanti anche se con qualche momento di fragilità in più». Poi Carolyn mostra la scritta "mai arrendersi" sulla giacca che indossa. «Come sempre, affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po' di fragilità c'è, sono anche umana ogni tanto. Buona serata a tutti, per una volta mi riposo, è stato una settimana impegnativa».