Carolyn Smith in ospedale: «In attesa dell'operazione». Poi però torna a casa: «Tutto rinviato, la macchina si è rotta»

di Emiliana Costa

Ma poco dopo il colpo di scena. Un video in cui Carolyn passeggia verso casa spiegando che l'operazione è stata rinviata perché si era rotta una macchina dell'ospedale.

Waiting for Surgery! Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5) in data: Lug 24, 2018 at 1:17 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA