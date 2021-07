Carolina Marconi e il tumore al seno, la showgirl si rasa a zero: «Non ne potevo più, è stata una liberazione»

«Ecco a voi la vostra pelatina, ho rasato i capelli da sola non ne potevo più . Vederli cadere e rasarli e’ stata una liberazione». Con un post su Instagram Carolina Marconi, showgirl e attrice venezuelana , ha voluto condividere con i suoi fan la battaglia contro il tumore al seno pubblicando la foto del suo nuovo look.

«Con questo caldo sono molto fresca e leggera vediamo sempre il lato positivo. Comunque non mollo mai l’umore a “pallettoni “nonostante tutto, la salute è la cosa fondamentale. Questo percorso mi sta insegnando molto.. dico sempre che nn sono malata ..nn siamo malati ..solo e’ una situazione da risolvere!», scrive sul social.

La scoperta della malattia

La showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana, figlia di un diplomatico italiano-eritreo (Pasquale Marconi) si è vista diagnosticare un cancro al seno e, dopo qualche mese, ha deciso di condividere la sua storia con i numerosi follower che ha sui social network,

In molti la ricordano tra i protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello. Prima di arrivare al reality show per eccellenza di Canale 5, Carolina Marconi aveva già un bel po’ di esperienza alle spalle nel mondo della tv. Aveva partecipato, infatti, in qualità di valletta, a Beato tra le donne, I cervelloni, Festa di Classe, Goleada, Stasera pago io, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Lei, che è nata il 14 aprile 1978 (ha da poco compiuto 43 anni), ha dunque cominciato giovanissima la sua carriera, ma la notorietà vera e propria è arrivata nel 2004, quando, appunto, ha partecipato al GF, iniziando anche una storia d’amore con il DJ Tommy Vee, concorrente come lei. La loro storia è poi finita l’anno dopo, ma oggi Carolina è felicemente innamorata del suo compagno, una delle persone che ha ringraziato pubblicamente dopo aver reso nota la sua storia.

La chemioterapia

Il 20 maggio scorso Carolina Marconi ha condiviso una foto del suo bellissimo sorriso, seguita da un breve video in cui si è appena svegliata in un letto di ospedale e un’altra foto in cui fa vedere una cicatrice sul seno.

Carolina aveva raccontato della sua paura di perdere i capelli e già qualche giorno prima della chemio aveva cominciato ad accorciarli: “Li ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti… tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco. Tutto questo passerà, i capelli cresceranno, l’ importante è la salute, è quello che mi sento dire tutti i giorni, ma chi sta facendo il mio stesso percorso sa che è devastante (anche se ho il sorriso e cerco di essere positiva), che è stato molto difficile e lo sarà ancor di più in questi mesi ma non smetterò mai nella mia vita di essere felice ed entusiasta come una bambina, comunque guardandomi bene non ci sto poi così male, mi piaccio… certo adesso dovrò vedere come sarò da rasata”.