Carol Alt, età, altezza, vita privata (da Ron Greschner a Ayrton Senna) e la dieta crudista per contro la malattia: chi è l'ospite di Verissimo

Carol Alt ospite a Verissimo. L'icona della moda degli anni '80 oggi, 25 marzo alle 16.30 su Canale 5, siederà sulla poltrona del "salotto" di Silvia Toffanin per raccontarsi senza filtri. Il programma di approfondimento e cronaca rosa di mediaset ha per oggi un parterre d'eccezione: oltre alla modella anche Costanza Caracciolo, Manuel Bortuzzo, Arianna Bergamaschi e gli eliminati dal serale di Amici sono pronti a mettersi a nudo. ma vediamo insieme, chi è Carol Alt.

Carol Alt, chi è

Carol Alt, all'anagrafe Carol Ann Alt nasce il 1º dicembre 1960 (ha 62 anni), è una supermodella, attrice e scrittrice statunitense. Nasce a Flushing, nel quartiere Queens di New York, da Muriel, fotomodella e impiegata di una compagnia aerea, e da Anthony, comandante dei vigili del fuoco. La sua famiglia ha origini tedesche, irlandesi e belghe. Un suo fratello, Anthony Ted Jr., morì nel 2005 a 50 anni per un infarto. Viene scoperta all'età di 18 anni mentre lavora come cameriera a East Williston, Long Island, venendo indotta alla carriera di modella da Giovanni Lunardi. Lanciata come modella negli USA da una copertina di Sports Illustrated nel 1982, intraprende poi una carriera cinematografica in Italia grazie a Carlo ed Enrico Vanzina, interpretando in seguito numerosi film e spot pubblicitari negli anni ottanta e novanta. Negli anni ottanta è comparsa su più di 500 copertine, diventando così una delle modelle più celebri della sua generazione. È stata inoltre la prima modella a produrre i propri calendari e poster. È alta 179 centimetri per un peso di 58 chili e le sue invidiabilissime misure, durante il suo periodo d’oro erano 86-61-89.

La carriera

Carol Alt la vediamo su giornali come Cosmopolitan, Vogue, Elle e tanti altri ancora, dove riesce a incantare tutti con la sua grandissima bellezza. Successivamente ha la possibilità di cimentarsi anche nel ruolo di attrice. La ritroviamo in film come Via Montenapoleone, Mortacci, Thunder in Paradise, The Protector e serie televisive molto in voga. Carol ha inoltre posato per Playboy e successivamente ha avuto la possibilità di sperimentarsi nel ballo in programmi come Ballando con le stelle. Negli ultimi anni si è ancora dedicata alla moda e ai film. Ha inoltre scritto diversi libri dove parla della sua visione da crudista, parlando di come mangiare cibo crudo sia salutare per ogni persona.

Vita privata: dal divorzio alla storia con Senna

La vita sentimentale di Carol Alt è stata davvero molto interessante. Carol Alt sposa il giocatore di hockey su ghiaccio dei New York Rangers Ron Greschner nel 1983. Solo più tardi la modella rivela di aver avuto una relazione clandestina con il pilota Ayrton Senna dal 1990 fino alla sua morte. Sul pilota, ancora, racconta:«Non avevo idea di chi fosse, ma la chimica era fuori dal comune. Se ci fossimo sposati? Chi può dirlo, non ne parlavamo ma era un tipo che faceva sul serio. Una volta mi disse: Carol dobbiamo sbrigarci perché non abbiamo molto tempo. Credo fosse un presentimento, sapeva di fare un mestiere pericoloso. Era un modo per dirmi di stringere i tempi». Con Greschnere, poi, sembra che ci fossero altri problemi, oltre alla gelosia, come il fatto che Carol Alt non volesse avere figli, mentre il giocatore di hockey li desiderava molto. Concretizza così il divorzio da Greschner nel 1996 e nel novembre 2008 la modella cita in tribunale l'ex marito, perché non avrebbe diviso i profitti di un investimento, che la coppia fece quando era sposata. Tra il flirt imputabili comunemente a Carol Alt citiamo gli attori Warren Beatty e Adriano Giannini. Fino al 2021 ha una relazione con l'ex giocatore di hockey su ghiaccio Aleksej Jašin, di 13 anni più giovane.

La malattia e la dieta crudista

La bellezza della modella è rimasta intatta, nonostante i 60 anni, e il segreto pare sia l’alimentazione crudista che ha deciso di seguire rigorosamente a quando ha spento le 30 candeline. «Quando ho superato i trent’anni ho cominciato a temere che la mia carriera sarebbe finita, che le ragazze più giovani e belle avrebbero preso il mio posto – ha confessato - .Volevo rimanere in pista, così mi sono convertita al crudismo, che mi mantiene in forma da un pezzo». inoltre, Carol Alt rivelato di aver sconfitto un tumore proprio grazie alla dieta crudista. «Ho avuto un tumore che ho superato grazie al metodo del dottor Nicholas Gonzalez, che cura attraverso l’alimentazione – ha spiegato - ma se mi avesse consigliato di prendere farmaci, l’avrei fatto. Ma mi sono fidata del crudismo perché mi aveva già completamente cambiato la vita, mi riferisco al crudismo – ha aggiunto ancora - .Il crudismo mi ha trasformato tanto quanto l’amore per Senna». A contribuire alla sua guarigione anche la fede, che ha riscoperto sempre grazie al medico che l’ha seguita nel suo percorso di guarigione dal cancro. «Mi disse di avere fiducia – ha concluso - . La fede mi ha regalato grandissimo conforto».