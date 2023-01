Carlo Cracco a Che Tempo Che Fa, lo chef troppo magro? Fazio preoccupato: «Come mai sei così dimagrito?». Lui spiega il motivo

Ospite ieri da Fabio Fazio a Che Tempo Che fa, c'è stato anche Carlo Cracco. Lo chef pluristellato famoso per aver preso parte anche ad altri show famosi come Hell’s Kitchen Italia e MasterChef Italia, è apparso perà un po’ diverso rispetto al passato. Arrivato in studio per presentare il suo Dinner Club, il programma atteso su Amazon Prime , a colpire sia il conduttore del programma di Rai3 che Luciana Letizzetto è stato un cambiamento piuttosto evidente dello chef. Carlo Cracco è molto piu' magro del solito, e il suo viso scavato ha destato la curiosità di fazio che gli h

Carlo cracco a Che tempo che fa, il suo aspetto preoccupa

Ha risposto prontamente lui, allontanando ogni dubbio: non c'è da preoccuparsi. Cracco, indicando la comica torinese, ha risposto con un sorriso: «Dicevo prima a lei forse troppo lavoro». Insomma, sembra che i ritmi lavorativi per il cuoco siano talmente stressanti da avergli fatto perdere altri chili. Ovviamente, la Letizzetto, non si è lasciata sfuggire l’occasione per unirsi al divertente siparietto. A parer suo, anche il padrone di casa di Che Tempo Che Fa è decisamente più in forma. E lui lo conferma: «Si ma io sono dimagrito solo 6 chili».

Dinner Club 2, il via al programma dal 16 febbraio

Ma il motivo dell'ospitata era parlare di Dinner Club, così lo chef svela qualcosa in piu' sul porgramma. La nuova trasmissione è stata definita come una food travelogue, ovvero un format che mixa viaggio, esplorazione e divulgazione del cibo. Insomma una diario di viaggio culinario. Sarà proprio lo chef stellato ad accompagnare i “concorrenti” di questa nuova stagione alla scoperta di luoghi e sapori. I protagonisti di questa stagione di Dinner Club 2, che partirà il 16 febbraio su Amazon prime Video, saranno Antonio Albanese, Luca Zingaretti, Marco Giallini e Paola Cortellesi. Una volta tornati dal loro viaggio in giro per l’Italia, i protagonisti si riuniranno con le due “socie onorarie” del Dinner Club, ovvero la stessa Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.