Un Capodanno lontano dalla folla, con o senza quarantena, nella location più consigliata - almeno in termini di sicurezza - per le feste di quest’anno: il salotto di casa. Ricca dunque la programmazione del piccolo schermo per intrattenere le famiglie la notte del 31, a partire dal palinsesto più tradizionale che mai della tv generalista. Si parte con Rai 1, che propone fin dalla mattina del 31 l’appuntamento con l’Oroscopo 2022 di Paolo Fox (alle 11.10 all’interno de I Fatti Vostri) e dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, previsto per le 20.30, manderà in onda lo spettacolo di fine anno condotto da Amadeus L'anno che verrà, in collegamento dall'acciaieria di Terni.

Alla stessa ora, ma su Rai 2, la programmazione è tutta per i bambini con il cartone animato classico Disney Gli Aristogatti, mentre Rai 3 offre in prima serata il Festival del Circo di Montecarlo condotto da Melissa Greta Marchetto. Festa grande, Omicron permettendo, anche su Canale 5 che dal Teatro Petruzzelli di Bari offre il Capodanno in Musica con Federica Panicucci (assente per Covid Al Bano), mentre Italia 1 sceglie il grande cinema, con l’adrenalinico Pulp Fiction di Quentin Tarantino in prima serata. E se Rete 4 rimanda gli appuntamenti al 1 gennaio, con una carrellata di film festivi tra cui Il mio amico Babbo Natale 2, TV8 entra in concorrenza con Rai 3 offrendo un altro tipo di circo, il Cirque du Soleil: Kurios – Cabinet of Curiosities.

Disponibile su Netflix già dal 27, il documentario del creatore di Black Mirror Charlie Brooker Death to 2021 legge in satira gli ultimi 365 giorni dell’anno, mentre sul piano delle serie la piattaforma caricherà proprio il 31 sia l’attesa quarta stagione della saga sul karate Kobra Kai che la prima stagione della miniserie britannica crime Stay Close. Il 31 su Disney + (National Geographic) è in arrivo il documentario a lieto fine The rescue il salvataggio dei ragazzi, nella shortlist dei titoli in corsa per l’Oscar, e dal 29 la serie The Book of Boba Feet per i fan di Guerre Stellari. Docuserie anche per Amazon, che dal 31 dicembre offre la serie sulla scalata al successo del rapper Orelsan, Orelsan: Montre Jamais Ça À Personne. Maratona de Il castello delle cerimonie il giorno di capodanno su Real Time, mentre su DMAX il 31 in prima serata l’appuntamento è con Daniele Bossari che conduce Il codice del Boss e a seguire Il boss del paranormal.